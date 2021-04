Juventus, Pirlo: "Il reintegro di Arthur, McKennie e Dybala? Al momento ho altri pensieri..."

Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo commenta il derby pareggiato per 2-2 contro il Torino: “Si stanno ripetendo più o meno sempre le stesse situazioni, dobbiamo migliorare e l’unico modo per farlo è lavorare e evitare questi errori grossolani che poi compromettono la partita. Contro il Napoli diventa una finale perché abbiamo l’obbligo di vincere per restare attaccate alle prime".

Ha già deciso se reintegrare i tre?

"Non ci ho ancora pensato, al momento ho altri pensieri ed ero concentrato sulla partita. Riguarderò la partita e poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ora dobbiamo recuperare, ci sono tanti giocatori che hanno viaggiato per gli impegni in Nazionale e sono stanchi. Mercoledì è una gara fondamentale e dobbiamo arrivarci al 100%".