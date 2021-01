Juventus, Pirlo: "La gara col Napoli arriva al momento giusto. Domani gioca Szczesny"

Come va attaccata la difesa di Gattuso? E' una della domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli che assegnerà la Supercoppa Italiana ha risposto così: "Il Napoli è una squadra forte, lo sta dimostrando ma l'aveva già dimostrato lo scorso anno. Al Napoli piace giocare la palla, bisognerà stare molto attenti. Abbiamo provato questa mattina soluzioni per attaccare la difesa del Napoli, abbiamo provato alcune soluzioni e domani spero di rivederlo in campo. Loro giocano di reparto e bisognerà essere bravi nello sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Domani giocherà Szczesny, Buffon ha avuto anche qualche problemino. La gara col Napoli arriva al momento giusto, arriva dopo una brutta sconfitta in campionato e abbiamo grande voglia di ripresentarci in campo e portare a casa questo trofeo".

