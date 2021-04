Juventus, Pirlo rassicura su Chiellini: "Ringrazio Mancini, sta bene. Spero di averlo a lungo"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, a -1 dalla sfida al Torino, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di Giorgio Chiellini. "Chiellini sta bene, è rientrato dalla Nazionale perché non poteva giocare la seconda partita e la terza era su un campo sintetico. Ringraziamo anche Mancini per averlo fatto rientrare prima dalla Nazionale e speriamo di poterlo vedere ancora a lungo. Abbiamo studiato delle varianti, poi sono da mettere in campo ed era difficile da proporre non avendo i giocatori".

