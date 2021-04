Juventus, Pirlo si gioca il futuro: panchina a rischio se non vince il derby col Torino

Periodo delicato per la Juventus e per Andrea Pirlo, la cui panchina traballerebbe in caso di risultato negativo nel derby contro il Torino. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il posto dell'allenatore bianconero è a rischio. Può diventare il grande tema della domenica di Pasqua, ma è così: se oggi all'Olimpico Gran Torino non dovesse arrivare una vittoria e una prestazione convincente la panchina scricchiolerebbe un po' di più.