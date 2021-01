Juventus, Pjaca gioca poco al Genoa. Possibile un cambio di maglia in questo mercato

Sull'asse Juventus-Genoa in questi giorni non si è parlato solo di Scamacca o dell'operazione giovani che ha coinvolto Rovella, Portanova e Petrelli. I due club, come riporta Tuttosport sono tornati a dialogare anche di Marko Pjaca, attaccante croato arrivato in prestito al Grifone la scorsa estate. L'ex Fiorentina, però, ha visto restringersi sempre più lo spazio in campo e non è da escludersi un addio in questa sessione di mercato.