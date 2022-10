Juventus, poco spazio per Fagioli: già quattro squadre di Serie A su di lui per gennaio

Poco spazio alla Juventus per Nicolò Fagioli, che in questo avvio di stagione ha collezionato neanche un'ora di gioco suddivisa in quattro presenze. A gennaio il centrocampista classe 2001 potrebbe andare a giocare altrove, con un poker di squadre interessate ad assicurarselo: la new entry è la Salernitana, che dovrà sfidare la concorrenza di Cremonese, Sassuolo ed Empoli. Lo riporta TuttoSalernitana.com.