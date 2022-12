Juventus, Pogba atteso domani alla Continassa: l'obiettivo è recuperare per gennaio

vedi letture

Il rientro di Paul Pogba alla Continassa è atteso per domani. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, dopo un periodo di ferie trascorso a Miami con un fisioterapista del club al seguito, il centrocampista troverà una Juventus senza più Agnelli e lo staff dirigenziale che aveva lasciato a Torino alla partenza. Il francese svolgerà ancora lavoro differenziato, come da programma stabilito, per rientrare a disposizione i primi di gennaio. Solo gli allenamenti però chiariranno le sue reali condizioni.