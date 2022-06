Juventus, possibile blitz a Torino per Di Maria e famiglia: la moglie vuole conoscere la città

Mentre Angel Di Maria è a Ibiza con la famiglia, la Juventus attende la decisione dell'argentino in merito al suo futuro. La proposta bianconera è lì in attesa e un peso rilevante nella decisione, ribadisce Tuttosport, ce l'avrà la moglie del giocatore. Proprio per questo motivo, sottolinea il quotidiano, i coniugi Di Maria potrebbero presto interrompere la vacanza sulla Isla per un blitz a Torino, un modo per dare un'occhiata alla città e capire qualcosa in più sulla possibile prossima destinazione. La Juventus come detto aspetta, pur convinta che una decisione possa arrivare nel giro di 48 ore.