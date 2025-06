Juventus, prestito con diritto di riscatto a 50 milioni per Kolo Muani: il PSG mette un paletto

vedi letture

Randal Kolo Muani potrà continuare a giocare alla Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il club bianconero si sta avvicinando alla chiusura dell'accordo con il Paris Saint-Germain per tenersi stretto l'attaccante francese classe '98 dopo il prestito secco garantito fino al 30 giugno. Il 26enne intanto andrà al Mondiale per Club con Igor Tudor e il resto della squadra.

Non sarà altrettanto scontato riuscire a strappare un accordo di prestito (annuale) con diritto di riscatto fissato a 50 milioni, mentre le negoziazioni e i colloqui procedono serratamente, riferisce il quotidiano romano. Certo, la frattura con Luis Enrique è insanabile a livello umano e vendendolo alla giusta cifra il PSG eviterebbe di fare una minusvalenza su Kolo Muani, pagato oltre 90 milioni per rilevarlo dall'Eintracht Francoforte nel 2023.

Tutto possibile, sì, a patto di fissare le clausole che faranno scattare l'acquisto del giocatore da parte della Juventus, in accordo con il club transalpino, come ad esempio con la qualificazione in Champions League, insieme al raggiungimento di un numero di presenze e gol. Una condizione da sottoscrivere per tenere Kolo Muani, da 8 gol in 16 presenze di campionato ma più che mai cruciale per garantire ai bianconeri l'accesso nell'Europa che conta.