Due gol e un assist contro il suo PSG: Kolo Muani rinasce a Parigi dopo mesi difficili

Randal Kolo Muani ha vissuto una serata dal sapore speciale al Parc des Princes. L’attaccante francese, in prestito dal PSG al Tottenham, ha segnato una doppietta e firmato un assist proprio contro il club proprietario del suo cartellino, nel pirotecnico 5-3 della quinta giornata di Champions League. Un ritorno a casa davvero "strano".

Il primo acuto è arrivato al 35’, quando ha servito Richarlison con una torsione perfetta per l’1-0. Poi, a inizio ripresa, ha riportato avanti gli Spurs con una conclusione da pochi passi. Infine, al 72’, ha sfruttato un errore di Marquinhos per accorciare le distanze, completando una prestazione personale di altissimo livello. Secondo i dati Opta, il PSG è ormai l’avversario contro cui Kolo Muani è stato più decisivo in carriera: con i due gol e l’assist di ieri, sono cinque le sue partecipazioni dirette al gol contro i parigini. Tre di queste risalgono ai tempi del Nantes, quando aveva già colpito il club della capitale sia al Parc sia alla Beaujoire, tra il 2021 e il 2022.

Arrivato al PSG nel 2023 per oltre 90 milioni, l’attaccante non è mai riuscito a imporsi stabilmente (12 gol in 44 partite). Dopo un prestito alla Juventus e un trasferimento definitivo sfumato la scorsa estate, è passato al Tottenham, dove ha finalmente trovato spazio. E le prime due reti con la nuova maglia sono arrivate proprio contro il suo ex club. Nessun ostacolo regolamentare lo impediva: inserire clausole che vietino a un giocatore in prestito di affrontare la squadra proprietaria è illegale e, anche se fosse stato possibile, il PSG non avrebbe posto veti: i rapporti con Kolo Muani restano ottimi, come ha confermato anche Luis Enrique alla vigilia. Non tanto, però, da permettergli di far parte della rosa campione d'Europa.