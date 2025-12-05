Randal Kolo Muani, benino alla Juventus. Ma non abbastanza per una conferma

Una telenovela infinita, quella estiva per Randal Kolo Muani. Il centravanti era fra il ritorno alla Juventus - con una richiesta altissima da parte del PSG, ma anche uno stipendio altrettanto difficile da affrontare - e scegliere una nuova avventura. Alla fine non ha potuto prendere una decisione, ma lo ha fatto Damien Comolli per lui, perché ha optato per puntare su Lois Openda, decisamente meno costoso economicamente sia per il cartellino, almeno una ventina di milioni, che per un ingaggio che costa la metà.

Eppure Kolo Muani alla Juventus aveva fatto più che bene, almeno tra l'inizio e la fine. Cinque gol in tre partite, poi diverse problematiche dovute non solo alla sua condizione, un ritorno sul termine di stagione che, però, non ha convinto completamente Comolli a tenerlo.

Nei giorni scorsi si è preso una piccola rivincita contro il Paris Saint Germain, siglando una doppietta nella sfida del suo Tottenham che, però, è stato sconfitto per cinque a tre. Marquinhos, suo ex capitano, ha rilasciato comunque parole la miele. "Randal lo conosco bene, ci avevo già giocato contro quando era a Nantes. Anche in allenamento qui a Parigi vedevamo tutti la qualità che ha. È fisicamente difficilissimo da marcare, fortissimo nell’uno contro uno. Sono felice per lui. A volte un giocatore attraversa momenti complicati in un club, le cose non funzionano e serve ritrovare motivazione altrove. Vederlo giocare, divertirsi e ritrovare fiducia mi fa davvero piacere". Oggi Randal Kolo Muani compie 27 anni.