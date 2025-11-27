Marquinhos felice per Kolo Muani: "Vederlo giocare e divertirsi mi fa davvero piacere"

Randal Kolo Muani è tornato ieri sera al Parc des Princes da avversario, con la maglia del Tottenham, e il suo rientro non è passato inosservato. L’attaccante francese, in prestito dal PSG agli Spurs, ha brillato firmando una doppietta e un assist, una prestazione che ha impressionato persino i suoi ex compagni.

Tra loro, Marquinhos, che in zona mista non ha nascosto l’ammirazione per il numero 9: "Randal lo conosco bene, ci avevo già giocato contro quando era a Nantes", ha raccontato il capitano del PSG. "Anche in allenamento qui a Parigi vedevamo tutti la qualità che ha. È un giocatore fisicamente difficilissimo da marcare, fortissimo nell’uno contro uno. Oggi ha disputato una grande partita, ha fatto vedere tutto il suo potenziale".

Marquinhos ha poi aggiunto un pensiero più personale, sottolineando quanto sia contento per il riscatto dell’ex compagno: "Sono felice per lui. A volte un giocatore attraversa momenti complicati in un club, le cose non funzionano e serve ritrovare motivazione altrove. Vederlo giocare, divertirsi e ritrovare fiducia mi fa davvero piacere. È un bravissimo ragazzo, abbiamo condiviso momenti splendidi nello spogliatoio e gli auguro il meglio per il resto della stagione". Un messaggio sincero, che conferma l’affetto rimasto tra i due nonostante la distanza.