Juventus, pronto il rilancio per Di Maria per tagliare fuori il Barça e provare a chiudere subito

La Juventus è pronta a rilanciare per provare a chiudere in tempi stretti per l'arrivo di Angel Di Maria, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. In questi giorni, probabilmente già domani, ci sarà un contatto con l'entourage dell'argentino in cui i bianconeri alzeranno la loro prima proposta da 5,5 milioni aggiungendo bonus facilmente raggiungibili per arrivare facilmente a 7 netti. Ovvero più o meno la base che chiede il Fideo, partito da una richiesta di 7,5 netti più bonus.

Un rilancio per tagliare fuori il Barcellona

Al netto dei discorsi sulla durata del contratto, col giocatore che chiede un solo anno e la Juventus che vorrebbe arrivare a due per usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, la volontà juventina è quella di accelerare per tagliare fuori le altre concorrenti. Il Benfica ha presentato un'offerta ma l'appeal bianconero è superiore, ma nelle ultime ore c'è stato un sondaggio del Barcellona che potrebbe smuovere le carte. Ecco perché la Juventus, col rilancio sull'ingaggio, punta a chiudere quanto prima la questione Angel Di Maria.