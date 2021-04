Juventus, quale futuro? Per Gazzetta c'è la clamorosa ipotesi Marcello Lippi presidente

Per il momento, Andrea Agnelli resta in sella al comando della Juventus nonostante il terremoto Superlega che di fatto ha minato i rapporti del club bianconero con le istituzioni: dalla FIFA alla UEFA fino alla Lega Serie A. Per la Gazzetta dello Sport però la proprietà bianconera, su tutti John Elkann, dovrà valutare attentamente il da farsi per il prossimo futuro. E quindi anche la posizione di Agnelli. Le possibili soluzioni alternative, per la rosea, non mancano: quella più chiacchierata porta a Alessandro Nasi, cugino di Agnelli e attuale vice presidente di Exor. C'è poi Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio FIFA e quindi figura perfetta per il dialogo con le istituzioni internazionali. Ma c'è pure uno scenario diverso, con un presidente di estrazione calcistica come potrebbe essere Marcello Lippi. Discorsi che per il momento restano tali e che saranno eventualmente affrontati solo da maggio in poi. Anche perché oggi Andrea Agnelli è e resterà presidente della Juventus.