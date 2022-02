Juventus, quattro giocatori in scadenza: nella seconda metà di febbraio possibili incontri

vedi letture

La gara con l'Atalanta e la sfida di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. E' questo il limite che la Juventus si è data per poter fissare gli appuntamento per quattro rinnovi. Si tratta di Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il momento non sono ancora stati programmati incontri per discutere la situazione di questi calciatori, tutti in scadenza a giugno, ma nel prossimo mese potrebbe muoversi qualcosa.