Juventus, quello fra Allegri e Agnelli non era incontro di lavoro. Ma la tentazione c'è

L’incontro è stato tra amici e non di lavoro. Quello fra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, spiega La Gazzetta dello Sport è stato un modo per vedere il derby della Mole fra amici, a Forte Dei Marmi, con la Juventus che non è riuscita a battere il Torino, facendo partire una ridda di voci. Nell'incontro si è certamente si è parlato anche di calcio, la tentazione di Agnelli di chiedere ad Allegri di prendere in mano la Juve c’è, molto dipenderà dai prossimi risultati di Pirlo.