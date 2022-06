Juventus, Rabiot dice no al Newcastle: vuole un club che giochi in Champions League

No al Newcastle, per aspettare la Champions League. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot avrebbe infatti respinto la proposta dei Magpies, interessati a portarlo in Premier League. Il centrocampista francese della Juventus vorrebbe aspettare proposte da club che possano mettere sul piatto la partecipazione alla Champions League: in Inghilterra, ci pensano United (che non giocherà in Champions) e Chelsea, mentre in Francia sembra tornato il PSG.