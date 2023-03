Juventus, Rabiot il gobbo ora pensa di restare: il rinnovo passa da due fattori

Adrien Rabiot è una delle colonne del progetto tecnico di Allegri e nonostante le difficoltà che la Juventus dovrebbe affrontare per trattarne il rinnovo, la sua permanenza non è da definire "impossibile". Il giocatore è molto attaccato ai bianconeri, tanto che guarda con fascino all'ipotesi di diventare un giorno il capitano dei bianconeri come alcuni illustri connazionali che lo hanno preceduto. Molto dipenderà da due fattori: il piazzamento finale dei bianconeri e le possibili offerte in arrivo dalla Premier League. Un incontro con la madre/manager c'è già stato un mese fa circa, i rapporti ora sono ottimi e le scelte di vita, eventualmente, non sono dettate dalla sola parte economica. A riportarlo è Tuttosport.