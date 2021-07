Juventus, raduno fissato per il 14 luglio: i calciatori a disposizione di Allegri dal primo giorno

Tra una settimana esatta, il 14 luglio, comincerà la stagione 2021-22 della Juventus. E' fissato per questa data l'inizio del raduno alla Continassa, ma chiaramente Massimiliano Allegri non avrà tutti a disposizione. Gazzetta.it entra nel dettaglio e spiega quali saranno i calciatori presenti fin dal primo giorno. Perin e Pinsoglio tra i pali, Rugani (di rientro dal prestito al Cagliari), Dragusin, Luca Pellegrini e tutti gli Under 23 in difesa, Arthur e Fagioli a centrocampo, Dybala in attacco. Gli altri arriveranno a scaglioni, con Danilo e Alex Sandro per ultimi.