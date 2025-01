TMW Juventus, Renato Veiga ha concluso le visite mediche. Ora è in sede per la firma

Renato Veiga ha da pochi minuti concluso le visite mediche per conto della Juventus. Il difensore portoghese arrivato dal Chelsea con la formula del prestito oneroso e atterrato a Torino nella serata di ieri andrà ora nella sede bianconera per firmare il contratto che lo legherà al club italiano fino al termine della stagione.

Le cifre dell'operazione.

Veiga approda in Serie A in prestito dal Chelsea, nell'ambito di un'operazione da 5 milioni di euro tra onere del trasferimento a titolo temporaneo, pagamento della quota lorda del suo stipendio e commissioni e oneri accessori. Non sono stato fissati invece diritto o obbligo di riscatto, ma nulla vieta alla Juve in caso di buone prestazioni del calciatore di risedersi al tavolo delle trattative con i Blues da qui a fine stagione.

Nelle scorse ore, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha svelato anche la Lazio era sulle tracce di Veiga: "Vogliamo partire da un punto fisso, ovvero non dare via i pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare, la lista, i giocatori che hai a disposizione, cosa offre il mercato. Quante squadre sono disposte a privarsi di pezzi pregiati? Avevamo individuato Veiga, poi il ragazzo ha scelto di andare alla Juventus e gli auguriamo il meglio. Noi non dobbiamo fare un calciomercato a effetto tanto per prendere in giro i tifosi, noi andremo su calciatori da inserire in questo gruppo già importante ove li riterremo funzionali".