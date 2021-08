Juventus, Ronaldo non ha l'intesa con il Man City ma si tratta per chiudere

Secondo quanto riferito da The Athletic, dopo la decisione di lasciare la Juventus palesata da Cristiano Ronaldo nella giornata di oggi, i suoi rappresentanti stanno parlando col Manchester City per provare a trovare un'intesa. Al momento non ci sono accordi né tra club né tra giocatore e Citizens. Il Man City ha deciso di provare a prendere il portoghese dopo il fallimento del corteggiamento per Harry Kane, durato mesi e terminato nella giornata di ieri con le parole dello stesso attaccante.