Juventus, Rugani 'supplente' di Bremer? L'agente: "Proseguirà l'avventura all'Ajax"

vedi letture

Juventus alle prese con il grave infortunio di Bremer che, in Champions League contro il Lipsia, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Tornerà - se tutto va bene - a giugno 2025, quindi il club bianconero deve correre ai ripari nel mercato di gennaio per dare a Thiago Motta un adeguato sostituto fino al termine della stagione.

In questi nomi sono stati fatti tanti nomi per la retroguardia juventina: tra questi figura Daniele Rugani, ceduto in estate in prestito all'Ajax. La possibilità che il centrale rientri in anticipo a Torino viene però stoppata dal suo agente Davide Torchia, intervenuto ai microfoni di Juventusnews24. Di seguito le sue dichiarazioni: "Penso sinceramente che Rugani proseguirà la sua avventura all’Ajax. Non credo che il ritorno anticipato di Daniele sia un’idea percorribile per la Juventus non tanto per una questione tecnica, bensì perché le loro idee sono altre".

Nella scorsa stagione, Rugani era considerato da Allegri un'alternativa per il reparto arretrato e ha collezionato tra tutte le competizioni 18 presenze e 2 gol. Dopo un'estate passata con la valigia in mano, con la possibilità di restare in Italia andando a giocare alla Fiorentina o al Bologna, è finito all'Ajax con cui ha fin qui totalizzato 3 apparizioni (2 in Europa League, tra preliminari e League Phase) e 1 in Eredivise). Come già detto, la sua stagione dovrebbe proseguire con il Lancieri.