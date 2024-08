Juventus, Sancho può essere l'operazione last minute: da trovare l'intesa con lo United

C’è tanto movimento sulla fasce della Juventus. Gli occhi ovviamente sono puntati sulla situazione di Federico Chiesa, sempre più ai margini del progetto e in uscita dal club bianconero. L’esterno piace molto al Barcellona e Cristiano Giuntoli attende una mossa dalla Spagna anche se i blaugrana potrebbero essere frenati non tanto dalla richiesta che arriva da Torino di 15 milioni ma dallo stipendio che richiede il giocatore di circa 5 milioni di euro. In uscita, sempre sulla corsia, ci sarebbe anche Kostic che potrebbe approdare alla Fiorentina.

Ipotesi ritorno di fiamma per Sancho

Resta quindi da coprire quella porzione di campo cercando di affidare a mister Thiago Motta un giocatore che possa dare le giuste garanzia in fase di spinta e qualità sotto porta. Per questo motivo che potrebbe prendere nuovamente campo l'ipotesi che porta a Jadon Sancho, già sondato lo scorso gennaio dai bianconeri e che ora porrebbe tornare d'attualità.

La situazione del giocatore

Il calciatore inglese, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe diventare un’operazione dell’ultimo minuto in questa sessione estiva di trattativa qualora il Manchester United, proprietario del cartellino, accettasse il prestito. Oltre a trovare l’intesa con i Red Devils, andrebbe anche trovata una soluzione per l’ingaggio del calciatore che risulta essere elevato.