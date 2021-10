Juventus-Sassuolo, i convocati di Dionisi: out Djuricic, c'è il giovane Samele

Sono 23 i calciatori convocati da Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, per la partita di domani contro la Juventus. Sempre out Boga, come annunciato da Dionisi salta la sfida anche Djuricic. Di seguito le scelte del mister neroverde:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Defrel, Raspadori, Samele, Scamacca.