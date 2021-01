Juventus-Scamacca, il Sassuolo chiede ai bianconeri il centrale rumeno Dragusin

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Gianluca Scamacca per la Juventus, ora uno dei nomi più caldi per l'attacco dei bianconeri dove non va però scordata anche l'opzione di Graziano Pellè. Apertura al Sassuolo al prestito ma con obbligo superiore ai 20 milioni, la Juventus vuole inserire un giovane. Il Sassuolo vorrebbe Radu Dragusin, centrale rumeno sul quale i bianconeri vorrebbero però continuare a puntare per il futuro.