Juventus sempre più vicina a Kostic: ridotta la distanza, domani può arrivare l'intesa

Prosegue senza sosta la trattativa tra Juventus ed Eintracht Francoforte per Filip Kostic. Sono andati in scena anche nel pomeriggio ulteriori contatti tra le parti che hanno avvicinato ulteriormente il serbo ai bianconeri. Dovrebbe definirsi tutto nella giornata di domani: 2 milioni di distanza, la Juve vuole chiudere prima che il giocatore venga incluso nella lista dei convocati per la Supercoppa Europea di giovedì dell'Eintracht contro il Real Madrid.