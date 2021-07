Juventus, settimana decisiva per Locatelli: previsto un nuovo incontro fra Cherubini e Carnevali

vedi letture

Ci siamo. Dovrebbe essere la settimana giusta. La Juventus dovrebbe tentare l'affondo per arrivare a Manuel Locatelli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe rotto gli indugi e avrebbe deciso di investire i 40 milioni che chiede il Sassuolo per il suo centrocampista. L'accelerata decisiva sarebbe arrivata dall'iniezione di capitale nuovo, 400 milioni di euro, arrivata dopo l'ultimo CdA. Nei prossimi giorni dovrebbe essere in programma un nuovo incontro fra le parti.