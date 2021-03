Juventus, si riaccende la pista Dembelé: per Mundo Deportivo affare possibile col Barça

La Juventus intende riprovarci per Ousmane Dembelé. Come riporta Mundo Deportivo, dopo i contatti e le indiscrezioni della scorsa estate prima dello scambio Arthur-Pjanic, l'attaccante francese del Barcellona sarebbe infatti tornato nel mirino dei bianconeri in vista della prossima stagione.

E stavolta, si legge sul quotidiano catalano, la Vecchia Signora avrebbe buone possibilità di trovare un'intesa coi blaugrana vista la posizione in bilico dell'ex Borussia Dortmund e il suo ruolo non di primo piano nelle gerarchie di mister Koeman. Possibili novità in merito già nel mese di aprile.