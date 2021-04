Juventus su Gosens, Guarente: "Segna, crossa, spinge, uno dei migliori laterali al mondo"

vedi letture

L'ex centrocampista della Dea Tiberio Guarente ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttojuve.com' alla vigilia di Atalanta-Juventus, big match valido per la 31esima giornata di Serie A: "Sono due squadre che stanno vivendo un buon periodo - ha detto -. L'Atalanta è forse meno compassata della Juventus, ma i bianconeri hanno grandissime qualità individuali".

Guarente ha poi detto la sua su Robin Gosens, laterale sinistro della Dea nel mirino anche della Juventus: "E' uno dei laterali più forti in assoluto. Spinge molto, crossa e, soprattutto, segna!".

Infine, un giudizio sull'avventura di Sarri alla Juve. Guarente è stato allenatore da Sarri negli anni di Empoli: "Per me non gli è stato dato abbastanza tempo. Sarri è uno dei migliori allenatori in Europa. Il suo calcio ha caratteristiche ben precise. Se gli fosse stato dato più tempo, magari un'altra stagione, chissà".