TMW Juventus su Koopmeiners, nelle scorse ore contatti con la dirigenza dell'Atalanta

Nel mercato italiano, e non solo quello, è la telenovela dell'estate: Teun Koopmeiners lascerà davvero l'Atalanta per andare a giocare nella Juventus? Dopo lo sfogo di Gasperini dei giorni scorsi, uscito allo scoperto anche a sostegno della società e volendo di fatto 'stanare' il centrocampista olandese, la situazione va modificandosi in buona sostanza di minuto in minuto.

L'accordo tra Koopmeiners e la dirigenza bianconera è stato raggiunto da tempo, ma lo stallo della trattativa sta nel dialogo tra club. La 'Signora' infatti non vorrebbe spendere più di 50-55 milioni (bonus inclusi), né tantomeno accontentare le esigenze dell'Atalanta ferma sui 60 milioni. In queste ore però, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, si registrano nuovi contatti.

Lo scorso 8 agosto, intervistato da L'Eco di Bergamo, Gasperini era così uscito allo scoperto sul caso Koopmeiners: "La situazione con lui è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. Con questo atteggiamento - prosegue - non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l'Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big".