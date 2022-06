Juventus su Nandez con la contropartita Frabotta ma non da sola. Ci sono Monza e Fiorentina

vedi letture

L'Unione Sarda aggiorna ancora sulla situazione di Nahitan Nandez. L'uruguaiano potrebbe lasciare Cagliari per meno di 12 milioni di euro, cifra distantissima dai 40 che offrì il West Ham e i rossoblu rifiutarono.

In lizza c'è la Juventus che propone Gianluca Frabotta come contropartita, ma non è l'unica squadra sull'ex Boca. Il quotidiano sardo fa i nomi di Monza e Fiorentina. In questo ultimo caso, aggiungiamo noi, da capire però i rapporti con l'agente Bentancur dopo la vicenda Torreira.