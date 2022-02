Juventus su Renan Lodi per il dopo Alex Sandro. Il brasiliano osservato dal vivo contro lo United

vedi letture

Nelle scorse ore, racconta Tuttosport, un osservatore della Juventus era presente sugli spalti del Wanda Metropolitano di Madrid per seguire dal vivo la sfida fra Atletico e Manchester United. L'obiettivo, si legge, era la prestazione di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano risultato fra i migliori in campo nel match. Alla Juventus il classe '98 piace nell'eventuale sostituzione di Alex Sandro, il cui contratto scadrà nel 2023 e per il quale saranno fatti dei ragionamenti in estate. I rapporti fra Federico Cherubini e l'Atletico Madrid sono buoni e nelle prossime settimane le due società si siederanno al tavolo per parlare di Alvaro Morata. Possibile che, in quel contesto, il discorso possa scivolare anche su Renan Lodi.