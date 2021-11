Juventus, Szczesny: "Stasera partita tragica. Si può perdere, ma non in questo modo"

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha commentato con amarezza la pesante sconfitta contro il Chelsea di questa sera: “Purtroppo stasera si è vista la differenza fra le due squadre, loro sono i campioni d’Europa e noi non siam ostati capaci di sfidarli. È andato tutto male. Oggi abbiamo fatto una partita tragica e abbiamo pagato con quattro gol subiti, dobbiamo accettare che si può perdere anche se non come stasera. - conclude il polacco guardando al campionato - Adesso ci attende lo scontro diretto contro l’Atalanta e bisognerà prepararsi al massimo dimenticando questa serata".