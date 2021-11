Juventus, tentazione Pogba: età e ingaggio monstre sono i freni alla trattativa

Senza Europa, è un discorso che non neanche la pena affrontare. Ma con la conquista della Champions, per la Juventus si fa strada la pazza idea di un ritorno di Paul Pogba. Corteggiato da PSG e Real, potrebbe preferire i bianconeri per amore, ma chiederebbe comunque un ingaggio "stile CR7", che non sarebbe neanche l'unico ostacolo alla reunion con Allegri. Un suo ritorno sarebbe impensabile alle cifre attuali (Pogba guadagna allo United 14 milioni netti all’anno, più ricchi bonus), ma proprio per amore della sua ex Signora Paul sarebbe disposto a ridursi lo stipendio in cambio di un contratto triennale: da considerare inoltre ci sono anche l'età del calciatore, che si avvia a festeggiare le 29 primavere e la recente propensione all'infortunio. Rimarrà fuori fino a gennaio e in Inghilterra c'è chi scrive che avrebbe giocato la sua ultima partita con la maglia dei Red Devils.