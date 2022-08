Juventus, terapia conservativa per McKennie: il texano rischia 45 giorni di stop

Non solo Pogba, la Juventus dovrà fare a meno anche a Weston McKennie. Lo statunitense ha riportato una lussazione della spalla, subito ridotta dallo staff medico bianconero. Mercoledì - scrive Tuttosport - il texano verrà visitato alla Continassa e si capiranno con precisione i tempi di recupero. L'idea della Juventus è quella di procedere con un percorso conservativo, basato su riabilitazione e rinforzo muscolare per tornare a disposizione entro 45 giorni. Da escludere in questo caso l'intervento chirurgico e il precedente con de Ligt è un esempio. Solo dopo la reiterata lussazione della spalla l'olandese finì sotto i ferri. Per McKennie invece questa è la prima volta.