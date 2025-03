Juventus, Thiago Motta non ha nascosto le sue colpe. E la squadra ha apprezzato

Thiago Motta ha parlato ieri alla Continassa come se fosse un calciatore della Juventus, immedesimandosi nel gruppo che aveva appena perso 4-0 contro l'Atalanta di Gasperini. Secondo quanto riportato da La Stampa, il tecnico dei bianconeri non ha nascosto le proprie colpe e le ha condivise con i suoi ragazzi: ha chiesto intensità, entusiasmo, ma si è preso anche la responsabilità per ciò che avrebbe voluto e ciò che è invece accaduto domenica sera all'Allianz Stadium.

A bordo campo erano presenti anche i vertici del club con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino in prima fila, seduto accanto al direttore dell'area tecnica Cristiano Giuntoli. Entrambi si aspettano un nuovo inizio, ma in ogni caso a fine stagione verranno fatte delle valutazioni: la qualificazione alla prossima Champions League diventa obbligatoria. Intanto la rosa ha apprezzato l'atteggiamento di Thiago Motta e già questo non è poco. Adesso saranno le prossime 10 partite a chiarire ancora di più alcuni dubbi.

La classifica di Serie A

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)