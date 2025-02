Juventus, Thiago Motta: "Rispettiamo il PSV, ma abbiamo un obiettivo chiaro in testa"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il PSV: "Si respira il clima di una partita importante, ed è fondamentale per noi offrire una grande prestazione. L’avversario è forte, lo abbiamo già affrontato due volte in casa, ma in trasferta sarà diverso. Dobbiamo giocare al massimo fin dal primo secondo. In Champions League il livello è altissimo, si trovano squadre che sanno giocare molto bene a calcio. Abbiamo grande rispetto per l’avversario, ma allo stesso tempo abbiamo un obiettivo chiaro in testa e siamo pronti a tutto per raggiungerlo."

Locatelli titolare e Thuram in panchina?

"Hanno giocato anche insieme e oggi avremo bisogno di tutti. Sicuramente Thuram entrerà in campo, mentre Manuel è il nostro capitano e ha sempre dato il massimo. Entrambi sono stati fondamentali per la squadra, sia dall’inizio che a gara in corso. Dobbiamo mantenere alta l’intensità e il ritmo di gioco per creare occasioni e superare l’avversario. La partita potrebbe arrivare anche ai supplementari, quindi sarà importante avere giocatori freschi pronti a dare il loro contributo nei momenti decisivi".

Le formazioni ufficiali

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

A disposizione: Drommel, Schiks, Karsdorp, Malacia, Obispo, Bakayoko, Til, Drouiech, Babadi, Land, Uneken, Nagalo.

Allenatore: Peter Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Vlahovic, Yildiz, Thuram, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.