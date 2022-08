Juventus, Tommaso Mancini arrivato a Torino: domani le visite. Dopo la firma si unirà all'Under 23

Tommaso Mancini sarà presto un giocatore della Juventus. Il giovane classe 2004, in arrivo dal Vicenza, si trova già a Torino e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il suo contratto con i bianconeri e unirsi successivamente all'Under 23, per un affare da circa 2 milioni di euro.