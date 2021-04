Juventus, una alternativa in difesa. Obbligo al centro, ma Alex Sandro può essere recuperato

Sembrava che la Juventus, per il derby contro il Torino di domani, fosse obbligata a scegliere una difesa a quattro, con Cuadrado e Danilo sulle corsie. Invece, con fuori Demiral e Bonucci, c'è un recupero importante: quello di Alex Sandro, che dà un'alternativa in più. Se dovesse essere impiegato sulla sinistra, magari optando per la difesa a tre, allora Danilo scalerà come terzo della difesa, a destra, con Chiellini e De Ligt. Altrimenti potrebbe anche esserci un inserimento dell'ex Manchester City a centrocampo, dove non ci saranno Arthur e McKennie, bloccati dopo la cena a casa del centrocampista americano.