Juventus, Veiga solo un'alternativa per la difesa: sono tre i nomi in pole position

Tra le numerose piste di mercato che la Juventus sta esplorando in questa sessione invernale, si aggiunge anche il nome di Renato Veiga, giovane difensore centrale di proprietà del Chelsea. Il classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo, potrebbe cambiare aria già a gennaio, e i bianconeri sembrano tra le società interessate al suo profilo.

A confermarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l’eventuale arrivo di Veiga rappresenti per la Juventus un’alternativa a operazioni più complesse, come quelle che portano ai nomi di David Hancko (Feyenoord), Antonio Silva (Benfica) e Ronald Araújo (Barcellona). In caso di difficoltà nel chiudere almeno due di questi affari prioritari, il difensore portoghese diventerebbe un’opzione concreta per il club torinese.

Veiga è apprezzato per le sue qualità fisiche, la capacità di lettura difensiva e il margine di crescita che lo rende un investimento intrigante per il futuro. Il Chelsea, dal canto suo, potrebbe valutare una cessione temporanea per garantire al giovane maggiore spazio e continuità. Resta quindi un nome da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, con la Juventus sempre attenta a cogliere opportunità di mercato utili a rinforzare la rosa.