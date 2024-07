Juventus, verranno valutate offerte per Tiago Djalò. Soprattutto dovesse arrivare Todibo

La Juventus sta valutando il futuro di Tiago Djalò. Una sola presenza la scorsa stagione, dopo essere stato pagato 3 milioni a gennaio, il portoghese non ha certo brillato nella sfida persa per 3-0 contro il Norimberga, squadra di Zweite Bundesliga. Il suo futuro quindi è un'incognita, perché se dovesse arrivare una proposta sul tavolo potrebbe anche andarsene. Nel ruolo c'è Cabal, ci potrebbe essere Todibò, da capire il futuro di Rugani che è pur sempre un centrale difensivo di piede sinistro. Dunque l'arrivo del difensore del Nizza lo porterebbe a essere la quarta alternativa in quella zona, terza se - appunto - Rugani dovesse essere ceduto. Poi ci sarebbe ancora Danilo...

Tiago Djalò è stato uno sgarbo all'Inter nel momento in cui i bianconeri erano in testa alla classifica. Doveva essere un rinforzo per la retroguardia, ma è sempre e solo andato in panchina, sin dalla sconfitta proprio contro i nerazzurri di febbraio. Sedici minuti con il Monza, nell'ultima giornata, sono il bottino di metà stagione con Allegri.

Servirebbe un'inversione di rotta che, in questo periodo, non sembra esserci. Quindi la situazione appare delineata: Djalò può salutare in caso di arrivo di Todibo. Se arrivasse un'offerta sarebbe vagliata e studiata, non certo rispedita al mittente di principio.