Juventus, verso il Cda di venerdì: il rosso di bilancio dovrebbe toccare i 250 milioni di euro

Il Corriere della Sera, in vista del Cda di venerdì di casa Juventus, si concentra sui conti del club e sul bilancio che sarà approvato in quella sede relativamente alla stagione 2021/2022. Le stime del quotidiano partono dalla semestrale del 31 dicembre scorso che raccontava di un rosso da 119 milioni di euro sommata alla semestrale di Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, al 30 giugno 2022 che segnava un -132 milioni. Una somma che porta il rosso di bilancio a 251 milioni di euro, almeno sulla carta ed in attesa della conferma del Consiglio d'Amministrazione.