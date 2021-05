Juventus, vertice Nedved-Raiola a Montecarlo: si è parlato di Donnarumma e Pogba

vedi letture

Blitz a Montecarlo per Pavel Nedved. Il vice presidente della Juventus infatti sarebbe stato avvistato ieri nel Principato dove ha la base Mino Raiola. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si sarebbe parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza di contratto con il Milan. Il quotidiano sportivo ricorda come ci sia un piacevole precedente per i colori bianconeri: l'operazione che ha portato in Italia De Ligt infatti è iniziata con un incontro monegasco fra il re dei procuratori e proprio l'ex calciatore ceco.

In ballo anche Pogba - Fra gli argomenti trattati, si legge, possibile anche che si sia toccato il tema legato a Paul Pogba, altro giocatore assistito da Raiola. Specie se CR7 volesse tornare al Manchester United, non sarebbe da escludere un inserimento nella trattativa del francese che farebbe così ritorno a Torino. I due, infine, si sarebbero anche aggiornati sulle situazioni di Donyell Malen del PSV, Moise Kean fino a Rodrigo De Paul.