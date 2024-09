Juventus, Vlahovic e il lavoro specifico di Motta durante la sosta: a Empoli con Koopmeiners?

Nei giorni di allenamento durante questa pausa per le Nazionali, scrive Tuttosport, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha svolto un lavoro specifico con Dusan Vlahovic: esercizi di tattica e tecnica ovviamente, ma anche e soprattutto di equilibrio mentale e gestione dei momenti negativi.

Sul campo una mano in questo senso gliela darà Teun Koopmeiners, un altro che come il centravanti serbo non è partito per la due settimane di gare internazionali ed è quindi rimasto alla Continassa a lavorare e portare avanti la preparazione e migliorare l'intesa coi nuovi compagni. Ad Empoli, alla ripresa del campionato, i due potrebbero coincidere dall'inizio nell'undici bianconero.

C'è poi, sullo sfondo ma neppure troppo, la questione rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026: gli attuali parametri economici della società bianconera sono più bassi rispetto agli attuali emolumenti del serbo e la volontà comune delle parti è quella di trovare una quadra che possa soddisfare entrambi. Il nodo come noto resta dunque l'alto ingaggio del giocatore, ma con una centralità tecnica sempre più sottolineata gli argomenti di discussione saranno comunque molti. Dopo i contatti dei mesi scorsi fra Giuntoli ed il suo agente Ristic per impostare i ragionamenti, secondo il quotidiano, i contatti riprenderanno già a partire dalle prossime settimane.