Juventus, Vlahovic: "Non sono ancora al meglio. La classifica? Pensiamo solo a vincere"

Il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo la doppietta rifilata alla Salernitana, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Prima di tutto questa sera era importante vincere la partita: per questo dico grazie alla squadra e al mister, dobbiamo continuare così. Il rigore battuto al posto di Di Maria? Noi attaccanti viviamo per il gol e per questo ringrazio Di Maria che me l'ha lasciato calciare: devo continuare così, ma devo essere sempre al servizio della squadra. Allegri? Lui sa quanto possiamo fare, non vuole che ci rilassiamo: dobbiamo rimanere compatti e fare il nostro gioco. Non possiamo regalare certi palloni: questo ci dà una grande spinta e ci aiuta a crescere. Avrò bisogno di altre partite per entrare pienamente in forma ma sto dando sempre il cento per cento. La classifica? La realtà è questa: dobbiamo pensare partita dopo partita anche perché alla Juventus conta solo vincere".