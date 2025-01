TMW Juventus, Vlahovic out anche nella sfida contro l'Atalanta: il serbo non ha recuperato

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di domani contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centravanti serbo non ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo ha messo ko prima del derby contro il Torino e in attesa dei convocati ufficiali, attesi a breve, la notizia è che l'attaccante non ci sarà neanche nel recupero della diciannovesima giornata.

Le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa di oggi su Koopmeiners e gli infortunati.

"Non c'è niente di particolare da dire... è la persona ed il giocatore che mi aspettavo. Un ragazzo che dà tanto nel quotidiano, che si allena sempre molto bene, che aiuta i suoi compagni. Si mette in difficoltà per la squadra in tanti momenti della partita in cui potrebbe anche non farlo. Sono cose che le persone non vedono, ma lui lo fa perché lo sente e perché vuole vincere. Domani torna in un posto in cui è stato bene e in cui ha fatto benissimo, sarà una partita speciale per lui.

Gli infortunati sono Bremer, Cabal, Milik e Conceicao, vediamo Vlahovic oggi pomeriggio in allenamento. Non è ancora al 100% e capiremo dopo se potrà essere con la squadra".