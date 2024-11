Juventus, Weah: "Infortuni penalizzanti, ma non decisivi. Vlahovic professionista pazzesco"

La Juventus ha dovuto affrontare infortuni pesanti in questa stagione, ma sicuramente quello che ha inciso di più e che inciderà maggiormente in futuro è ciò che è successo a Gleison Bremer. Nell'intervista rilasciata a Il Giornale, Timothy Weah, esterno della Juventus, ha però spiegato che è ugualmente fiducioso: "Credo nella forza di squadra, nel lavoro del gruppo. Certo, gli imprevisti come questo sono penalizzanti, ma non saranno decisivi. Tutti a cominciare dall’allenatore sappiamo di dovere dare il 110%, proprio perché ci sono compagni che non possono giocare".

A Milano senza Vlahovic. Il discorso vale anche per lei quindi, dovrà avere fiducia anche in se stesso.

"Vale sempre: per me, per tutti. Certo le mie caratteristiche sono differenti da quelle di Dusan, che è un professionista pazzesco, bravissimo in tutte le cose che fa. Lavora sempre al massimo, dal campo alla palestra".

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie A:

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA - INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN - JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA - ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA - CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO - FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO - MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI - ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO - BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI - UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA - LECCE DAZN/SKY