Juventus, Yildiz e il record di Del Piero: "Batterlo mi è sembrato un film"

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della FIFA, il talento della Juventus Kenan Yildiz oltre a parlare del suo primo gol con la maglia della Turchia e dell'importanza del numero 10 bianconero, ha parlato anche del suo rapporto con Alex Del Piero. Questo il suo pensiero:

"Dove sono oggi, è per merito suo e di mia madre. Mia madre mi ha aiutato fuori dal campo, con la scuola, con tutto. I miei genitori mi hanno aiutato ad essere forte nella mente e a non arrendermi mai. Hai battuto il record di Del Piero come marcatore più giovane della Juventus in Champions? Sembrava che fosse un film.

L'intervista che mi ha fatto Del Piero dopo quel gol? Ero davvero nervoso, ad essere onesti! E poi ho dovuto parlare in italiano! Ma penso di aver fatto abbastanza bene. Del Piero è davvero una brava persona. Mi ha mandato dei messaggi a volte e parliamo. È fantastico. Il numero 10 della Juventus? Hai due lati della medaglia ad avere un numero come questo. È un numero davvero, davvero pesante. Hai il lato della fiducia, l'orgoglio, ma poi hai anche il lato in cui devi mostrare qualcosa per le persone che ti hanno dato quell'onore. È stato bello giocarci perché, sul campo, se ti dà la sensazione di poter fare qualcosa, sai?”.