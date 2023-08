Juventus-Yildiz fino al 2027, il turco: "È quasi troppo bello per essere vero!"

La Juventus ha blindato oggi il giovane Kenan Yildiz, che ha firmato oggi il rinnovo con i bianconeri fino al 2027. Due anni in più, rispetto all’accordo precedente, con un adeguamento dell'ingaggio. "Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2027. - si legge sul sito ufficiale del club bianconero - L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo contratto dopo settimane indimenticabili".

Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Sono davvero molto felice di far parte di questo club. Al momento non ho parole, è quasi troppo bello per essere vero! I miei obiettivi sono quelli di migliorare ogni giorno, lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all'interno della Juventus. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato duramente e spero di poter continuare così".