Juventus, Zaniolo resta in cima alla lista dei desideri: proseguono i contatti con gli agenti

Proseguono i contatti tra la Juventus e l'entourage di Nicolò Zaniolo, che cura gli interessi anche di un altro obiettivo juventino come Arnautovic. I bianconeri non lo perdono di vista nonostante i costi alti, anche perché se non dovesse andare in porto l'operazione e Zaniolo dovesse rimanere alla Roma con scadenza nel 2024, aver mosso passi concreti nella sua direzione in anticipo e con continuità, potrebbe rivelarsi decisivo per la successiva corsa al calciatore. A riportarlo è Tuttosport.